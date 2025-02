Zwei Autos stoßen auf B2 frontal zusammen

Am Montag sind auf der B2 bei Merching zwei Autos frontal zusammengestoßen. Gegen 13.10 Uhr fuhr die Fahrerin eines Kia in nördlicher Richtung auf der B2. Bei dem Versuch links auf die Münchener Straße abzubiegen, übersah sie einen entgegenkommenden Ford und verursachte einen Frontalzusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei Friedberg entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen die Fahrerin des Kia wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

B2 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis