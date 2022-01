Für Krebskranke: Frau aus Hochdorf trennt sich von ihren Haaren

Warum Renate Christl gerade jetzt ihre Haare für Krebskranke abschneiden lässt und warum sie auf viele Nachahmer hofft.

Gerade zu Corona-Zeiten sind positive Nachrichten rar - auch Renate Christl hat beruflich deutlich günstigere Zeiten mit ihrem kleinen Merchinger Textilunternehmen erlebt. Doch trotz allem, findet sie, dass sie im Vergleich zu anderen Menschen großes Glück hat. Insbesondere diejenigen, welche die Diagnose Krebs erhalten, haben mit all den Schmerzen, Ängsten und oft dem Verlust der eigenen Haare ganz andere Sorgen.

Da sie oft auf ihre eigenen schönen, weichen, langen Haare angesprochen wurde, wusste sie bald, welchen Beitrag sie leisten kann, um einem Mädchen oder einer Frau wieder ein wenig Lebensqualität und -freude zurückzugeben: Renate Christls Haare sollten bald den Kopf einer anderen zieren. Christl wollte ihre Haare regional spenden und fand im Internet einige Adressen, die Zweithaar herstellen und sich über Spenden freuen.

Hochdorferin trägt nach 56 Jahren erstmals die Haare kurz

Die Haare abschneiden zu lassen sei nur eine Kleinigkeit für sie gewesen - aber gleichzeitig war da auch das sehr gute Gefühl, jemandem helfen zu können, erzählt Renate Christl. Schon die Friseurin und eine andere Kundin reagierten ausgesprochen positiv, als sie erfuhren, warum sie sich von ihren langen Haaren trennen würde - ebenso wie später fast alle in ihrem Umfeld. Nur ihre eigene Mutter kommt damit schwer zurecht, verrät sie lachend, schließlich kennt sie sie schon ihr ganzes 56-jähriges Leben ausnahmslos mit langen Haaren.

Renate Christl hat sich fest vorgenommen, die Haare wachsen zu lassen und in zwei bis drei Jahren wieder zu spenden. Ein großer Wunsch von ihr wäre, dass sie vielleicht sogar andere überzeugen kann, ebenfalls ihre langen Haare weiterzugeben - so positiv hat sie ihre Spende erlebt: "Vielleicht gibt es jemanden, der den Artikel liest und die eigenen Haare auch für Menschen spendet, denen es nicht so gut geht wie einem selbst" , hofft sie.