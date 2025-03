Gabi Binkert engagiert sich seit vielen Jahren für Mary'sMeals

Gabi Binkert, aus Merching ist ehrenamtlich Sprecherin für Mary´s Meals Deutschland und brennt für die Idee des Gründers Magnus MacFarlane-Barrow, der 2002 die Organisation ins Leben rief. Zu Beginn der Fastenzeit werden in vielen Schulklassen und Pfarreien in der Region wieder kleine Gefäße gebastelt: „Mugs to fight hunger“ (Tassen, um gegen den Hunger zu kämpfen). Mit diesen Tassen, die zu einem Spendentopf umfunktioniert werden, können kleine Spenden Großes bewirken: Für 22 Euro kann ein Kind ein ganzes Jahr lang in der Schule zu Essen bekommen. Essen, das es zu Hause nicht bekommen würde und durch das dieses Kind auch wieder fit genug ist, um richtig denken zu können und gesund zu bleiben. Weil es dann wieder leistungsfähig ist, hat es auch die Chance durch die Schulbildung aus dem Teufelskreis von Hunger und Armut auszubrechen.

