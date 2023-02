Glückwünsche für Wilhelm "Blacky" Ernst

Wilhelm Ernst ist nach wie vor in vielen Vereinen aktiv. Welches Hobby er mit seiner Frau teilt.

Die Bayernfahne vor dem Haus zeigte es an: Ein echter Merchinger konnte im Kreise seiner Lieben den 85. Geburtstag feiern: Wilhelm „Blacky“ Ernst kennen und schätzen viele in Merching – und so war auch Bürgermeister Helmut Luichtl unter seinen ersten Gratulanten. Wilhelm Ernst ist in vielen Vereinen aktiv: Zweimal war er etwa Vorsitzender bei den Bayermünchinger Trachtlern, gerne ist er bei den Mandicho-Schützen und beim TSV Merching darf er sich sogar Ehrenmitglied nennen. Lange Jahre war er begeisterter Skifahrer – jetzt schwingt er mit seiner lieben Frau Leni, die ihm in allen Höhen und Tiefen des Lebens seit über 60 Jahren zur Seite steht, immer noch begeistert das Tanzbein. (crp)