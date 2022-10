Halteverbot in der Kirchfeldstraße soll Schulweg sicherer machen

Gemeinde Merching reagiert auf zahlreiche Hinweise. Die Verbotsregelung soll aber nur für eine Straßenseite gelten.

Mit größeren Fahrzeugen wie Bus oder landwirtschaftlichen Maschinen ist es manchmal eine Herausforderung, zwischen den beidseits parkenden Fahrzeugen in der Kirchfeldstraße ein Durchkommen zu finden. Um dieses Problem ging es auch in der jüngsten Sitzung des Merchinger Gemeinderates. Es betrifft vor allem den Bereich der Hausnummern 1 bis 9. Hierbei handelt es sich vorwiegend um den Abschnitt, etwa von der Abzweigung St. Anna-Straße, in Richtung Schule.

Der hintere Bereich ist aufgrund der zahlreichen Parkplätze um den Landgasthof Aumiller nicht betroffen. Mehrere telefonische und persönliche Hinweise drängten den Merchinger Rat nun, zu handeln. Die Verwaltung schlug vor, ein einseitiges, absolutes Halteverbot einzuführen. Der Merchinger Rat schloss sich dieser Empfehlung einstimmig an.

Viele Eltern parken in der Kirchfeldstraße, um ihre Kinder abzuholen

Ergänzt werden soll diese Maßnahme noch durch eine Anregung von Monika Scheibenbogen: Sie schlug vor, im Kurvenbereich am Ende der Straße Markierungen anbringen zu lassen, die das Parken in dieser schwer einsichtigen Zone verhindern sollen. Gerade am Ende der Straße, wo die Kirchstraße auf die Kirchfeldstraße trifft, halten oder parken viele Eltern, um ihre Kinder von der nahegelegenen Schule abzuholen. Durch das Halteverbot könnten gefährliche Situationen vermieden werden, befanden Rat und Bürgermeister.