Windrad, Internet und ein zu aktiver Biber beschäftigen die Hochdorfer

Plus Bei der Bürgerversammlung im Merchinger Ortsteil Hochdorf berichtet Bürgermeister Luichtl von zahlreichen Projekten. Eine der größten Aufgaben wird der Schulumbau.

Gut besucht war die letzte Bürgerversammlung der Gemeinde Merching, die in Hochdorf stattfand. Bürgermeister Helmut Luichtl wies darauf hin, dass das Vermögen der Gemeinde im Moment sehr gut aussähe, allerdings sei der Kreisverkehr Richtung Lechstaustufe noch nicht abgerechnet und weitere Investitionen stehen an. Alleine der geplante Schulumbau sei mit 8 bis 9 Millionen Euro angesetzt.