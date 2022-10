In der Schule Merching bleibt es auch in der Krise warm

Plus Mit Vorzeigeprojekt macht sich Merching unabhängiger von fossilen Brennstoffen. Wie es mit der Heizung in öffentlichen Gebäuden weiter gehen soll.

Lange bevor sich die Energiekrise abzeichnete, hat Merching die Weichen für ein zentrales Fernwärmenetz ohne Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen gestellt. Seit gut einem Monat bullert bei Bedarf die Wärmeversorgung im Keller der Schule. Beheizt wird sie mit Hackschnitzeln – das System so lokal wie das Heizmaterial selbst.