Merching

In Merching schließt eine der letzten eigenständigen Postfilialen in der Region

Nur noch bis Ende März betreut Elisabeth Kutscher in der kleinen Merchinger Postfiliale die Kunden, im Bild mit Alain Hamid.

Plus Die Post verspricht längere Öffnungszeiten beim neuen Partner, dem Ladengeschäft "Glückspfennig". Viele Stammkunden bedauern trotzdem das Aus für ihre Filiale.

Von Christina Riedmann-Pooch

Wahrscheinlich war sie eine der kleinsten Filialen in Bayern: Merchings Post in der Alpenblickstraße schließt zum 31. März. Ab 3. April übernimmt das neue Ladengeschäft „Glückspfennig“ im ehemaligen Getränkemarkt an der Hauptstraße als Partner den Service der Deutschen Post. Obwohl sich damit die Öffnungszeiten verbessern, bedauern viele Kunden die Schließung der kleinen Filiale sehr.

