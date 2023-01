Junger Mann verursacht Unfall ohne Fahrerlaubnis

Zwischen Merching und Schmiechen übersieht ein Leichtkraftradfahrer ein Auto und es kommt zum Unfall. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Ohne Führerschein machte sich am Mittwoch der Fahrer eines Lastkraftrades auf den Weg von Merching nach Schmiechen. Laut Polizei musste er gegen 18.15 Uhr bei Brunnen in der Nähe von Merching verkehrsbedingt am Fahrbahnrad anhalten und übersah beim Anfahren einen von hinten kommenden Pkw.

Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Bei der folgenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Fahrer des Lastkraftrades keine Fahrerlaubnis bei sich trug. Den jungen Mann erwartet deshalb nun eine Strafanzeige. (AZ)