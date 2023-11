Kerzenlichtstunde mit den D'Paartaler Trachtlern

Die Veranstaltung findet diesmal schon am dritten Adventssonntag statt. Auch das Friedenslicht kann abgeholt werden.

Noch einmal ganz staad werden in der hektischen Vorweihnachtszeit, bei Kerzenschein den alten Melodien lauschen, Zuhören, Schmunzeln, Nachdenken und gemeinsam Singen. Dazu hat die Gemeinde Merching in diesem Jahr die D´Paartaler Trachtler bereits am Sonntag, 17. Dezember, um 16.30 Uhr in die Aula der Grund- und Mittelschule Merching eingeladen, da in diesem Jahr der vierte Adventssonntag mit dem Heiligen Abend zusammentrifft.

Schon 2016 hatten die D´Paartaler die Merchinger mit ihrem Programm verzaubert, bei dem unter anderem Hans Lohr nach 44 Jahren als aktiver Paartaler Sängern bei seinem letzten Auftritt zu hören war. Jetzt haben sich die Paartaler Sänger neu formiert und auch die Jugend und die Aktiven werden das Programm mit Gedichten und Texten bereichern. Fehlen darf dabei auch nicht die Paartaler Musi, die auch die Zuhörer bei ganz traditionellen deutschen und bayerischen Advents- und Weihnachtsliedern begleiten wird. Sogar der Nikolaus wird zum Abschluss seine Gedanken vortragen.

Am Ende der Kerzenlichtstunde können alle wieder das Friedenslicht mit nach Hause nehmen, das Monika und Franz Scheibenbogen aus Friedberg holen und ursprünglich aus Bethlehem eingeflogen wurde. Dafür bitte wieder Windlichter oder Laternen mitbringen.

Letzter Termin im Merchinger Advent ist wie immer am 24. Dezember das Hirtenfeuer gegen 17 Uhr, nach der Kindermette am Maibaum. Der Musikverein Merching wird für stimmungsvolle Musik sorgen, ein Team vom Bauhof Merching kümmert sich ehrenamtlich um den Ausschank von Glühwein.