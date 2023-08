Merching

Kinder stehlen Geld aus Hütte - Besitzer fängt sie nachts ein

Zu einem nächtlichen Diebstahl kommt es in einer Selbstbedienungshütte in Merching. Die Täter sind für die späte Stunden in einem ungewöhnlichen Alter.

Zwei Kinder haben am Dienstag aus einer Selbstbedienungshütte in Merching Geld gestohlen. Gegen Mitternacht befanden sich die beiden Zehnjährigen in der Hütte in der Mandichostraße und entwendeten aus der Kasse 15 Euro. Bei der Tat beobachtete sie der Geschädigte mithilfe einer Live-Kamera. Er nahm die Verfolgung der flüchtenden Kinder auf und konnte sie schließlich in Mering stellen. (AZ)

