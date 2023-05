Kinderbetreuung in St. Josef in Merching wird teurer

Plus Die Beiträge im Merchinger Haus für Kinder St. Josef werden angepasst. Ab Herbst 2023 müssen sich die Eltern auf höhere Kosten einstellen.

In der letzten Sitzung des Kindergartenausschusses in Merching wurde über die Elternbeiträge für das Haus für Kinder diskutiert. Dieser befürwortete eine Erhöhung der Elternbeiträge.

Diese sollen ab dem ersten September dieses Jahres um 25 Prozent steigen. Auch der Merchinger Rat schloss sich nach eingehender Diskussion diesen Überlegungen an und stimmte einstimmig dafür. Die Gebühren für die monatlichen Elternbeiträge bewegten sich bisher im unteren Mittelfeld, stellte Bürgermeister Luichtl fest. Die seit dem 1. April 2020 gültigen Beträge werden jeweils für zwölf Monate berechnet, darin enthalten sind Spielgeld und Getränkegeld.