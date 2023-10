Kleintransporter fährt Mädchen über den Fuß

Die Siebenjährige wird dabei leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer.

Bei einem Unfall in Merching wurde ein siebenjähriges Mädchen am Donnerstag leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, überquerte das Kind gegen 16.05 Uhr die Kirchstraße im Bereich der Grundschule. Zum gleichen Zeitpunkt kam ein Kleintransporter die Straße in Richtung B2 entlanggefahren und fuhr dem Mädchen aus bislang unbekannter Ursache über den rechten Fuß. Die Siebenjährige erlitt dabei eine Zehprellung sowie Schmerzen.

Der Fahrer des Fahrzeugs erkundigte sich bei der Schülerin, ob diese verletzt sei. Da das Mädchen dies ihm gegenüber verneinte, setzte der Mann seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kleintransporter mit blauem, horizontal verlaufendem Streifen auf der Fahrerseite. Das Kennzeichen ist unbekannt. Der Fahrer selbst oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)