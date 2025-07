Kräuterwanderung beim Bund Naturschutz Merching

Der Wettergott meinte es gut mit der Gruppe, die sich am Freitag aufmachte zur Kräuterwanderung im Naturschutzgebiet Auenwald Königsbrunn. Die 23-köpfige Gruppe traf sich direkt am Stausee, nachdem es kurz zuvor noch geschüttet hatte. Doch dann konnte die zweistündige Tour bei trockenem Sommerwetter durchgeführt werden. Kariene Eikelmann hatte sich angeboten, mit dem Bund Naturschutz Merching zusammen die Führung durch den Auwald und am Stausee Damm entlang zugestalten. Durch die Besonderheit dieses Gebietes offeriert sich in diesem feuchten Bereich eine ganz andere Flora als z. B. in der Königsbrunner Heide oder anderen Lechwiesen. Ganz im Sinne des Naturschutzes erfolgte zu Beginn eine Aufklärung, dass in diesem Gebiet auf keinen Fall Exponate mitzunehmen sind, da es besonders geschützt ist.

Icon Vergrößern Kariene Eikelmann zeigt der Bund Naturschutz Gruppe Wilden Thymian. Foto: Wibke Sachs Icon Schließen Schließen Kariene Eikelmann zeigt der Bund Naturschutz Gruppe Wilden Thymian. Foto: Wibke Sachs

Neben dem Faulbaum, Berufskraut, Baldrian und Enzian konnten auch andere Heilpflanzen bestaunt werden. Kariene Eikelmann, die viele Führungen und Leben mit Kräutern auch auf ihrer Webseite www.krautundsinn.de anbietet, konnte alle Fragen der Gruppe mit ihrem breiten Wissen beantworten. Wilder Thymian, Wolfsmilch, Engelwurz und Wiesensalbei wuchsen am Weg und wurden erklärt. Der Auensee und die Lechstaustufe 22 boten eine wunderschöne Kulisse für die Führung durch die Natur. So fand man auch mehrere Sumpfgladiolen und seltene Orchideen. Zum Abschluss gab es als Überraschung eine Oximel Sommerkräuter Limonade und einen frischen Sommerkräuterquark für alle. Im nächsten Jahr möchte der Bund Naturschutz Merching weitere Exkursionen in der Natur und auch eine kulinarische Kräuterkunde anbieten. Bei Interesse bietet die Internetseite der Ortsgruppe https://bn-aic.de/merching alle Informationen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!