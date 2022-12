Merching

vor 16 Min.

Liebe zur Natur: Studentin bringt Kalender mit eigenen Fotos heraus

Plus Die Studentin Elisabeth Failer begeistert sich für die Natur - und hält sie in all ihren Facetten auf Fotos fest. Wie sie ihre Motive findet.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Elisabeth Failer liebt es, durch die Natur zu streifen und zu fotografieren. Viele Leserfotos, die sie der Friedberger Allgemeinen zur Verfügung gestellt hat, und nunmehr drei Kalender mit ihren liebsten Naturfotos erzählen die Geschichte einer jungen Frau, die immer auf der Jagd nach besonderen und „himmlischen“ Motiven ist. Seien es Wolken oder auch ein wunderschöner Sonnenuntergang – die 24-Jährige liebt nämlich alle Motive, die den Himmel betreffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen