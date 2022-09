Lustige Witwen und Deeskalationsbeauftragte auf der Bühne

Plus Trotz zweijähriger Pause und nur drei Proben zeigt die Merchinger Pfarrbühne ein tolles Stück. Für Beate Fieber und Karin Spicker ist der „Theatergarten“ eine Premiere.

Schon von der Straße war fröhliche Musik zu hören und es lockte ein herrlicher Duft von Steak- und Bratwurstsemmeln. Mit neuen Sketchen, lustigen Musikeinlagen, süßen und pikanten Delikatessen feierte die Merchinger Pfarrbühne ihr zwölfjähriges Bestehen. Wegen Corona war der zehnte Geburtstag ausgefallen. Wegen des unbeständigen Wetters hatten sich die Mitglieder entschieden, ihren "Theatergarten" in den Pfarrsaal mit Vorzelt zu verlegen. Die Aufführungen fanden sogar zweimal statt. Die Besucher und Besucherinnen waren begeistert und freuen sich schon auf das neue Stück „Spezialitätensauna“.