Mandicho Schützen Merching starten mit Freundschaftsschießen in die Saison

Im September fand bereits zum zweiten Mal das sehr beliebte Freundschaftsschießen mit den Bayermünchinger Trachtlern statt. Die ausgelosten Paare, die immer aus einem Schützen und einem Trachtler bestanden, hatten die Aufgabe mit Luftgewehr und Pistole gute Ergebnisse zu erzielen. Bei einer zünftigen Brotzeit wurden die beiden Siegerinnen Susanne Löhnert, Mandicho Schützen und die zwölfjährige Marlene Rohrmair, Bayermünchinger Trachtler, gefeiert. Die Vorstände Markus Schneemayer, Schützen, und Michael Rohrmair, Bayermünchinger, betonten dabei, wie wichtig das Ehrenamt in den Vereinen ist, besonders für die Jugendarbeit und freuten sich über den guten Zusammenhalt der Merchinger Ortsvereine. Der Schützenverein Mandicho Merching freut sich immer über Interessierte, die sich gern selbst ein Bild vom Schießsport machen möchten. Das Training für Kinder und Jugendliche findet dienstags von 18 Uhr bis 19 Uhr im Schützenheim Merching statt, unterhalb der Mehrzweckhalle. Am Freitagabend ist das Schützenheim ab 19 Uhr geöffnet. Die Plattelprobe der Bayermünchinger Trachtler ist für Kinder mittwochs ab 18 Uhr und für Erwachsene ab 20 Uhr in der Trachtenstube unterhalb der Mehrzweckhalbe, direkt neben der Schützenstube.

