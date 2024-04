Mehrfach abgelehnt: Merching berät über Bauvorhaben in der Sommerstraße

Plus Schon öfter hatte sich der Merchinger Gemeinderat mit einem geplanten Umbau in der Sommerstraße befasst. Und auch diesmal kommt Kritik.

Im Gemeinderat beschäftigten sich die Rätinnen und Räte zunächst mit dem Rechenschaftsbericht. Zur Jahresrechnung 2023 hatte er noch gefehlt. Eduard Lutz sprach stellvertretend für die Prüfer im Rat ein großes Lob für Kämmerin Alexandra Hagen aus: Eine exzellente Bearbeitung, konstatierte er. Lediglich wenige Kassenreste müsse man noch durchgehen. Der Rechenschaftsbericht 2023 wurde vom Rat zur Kenntnis genommen; Haushaltsausgabereste im Vermögenshalt 2023 werden nicht gebildet.

Des Weiteren diskutierte der Gemeinderat über den Ausbau des Dachgeschosses eines Mehrfamilienhauses. Seit Dezember 2021 lag dieses Projekt im Sommerweg der Gemeinde mehrfach vor: Die Gemeinde hatte den Antrag damals negativ beschieden und stimmte auch diesmal nach kurzer Überlegung einstimmig dagegen. Grund war hier neben den Abstandsflächen auch die Lage in einer Sackgasse, die insbesondere für Stellplätze oder eine Wendemöglichkeit als sehr ungünstig bewertet wurden. Auch eine ältere Baugenehmigung wurde im August 2023 per Urteil vom Verwaltungsgericht Augsburg wegen der Situation der geringfügigen Abstandsflächen aufgehoben.