Merching

vor 32 Min.

Merching bekommt einen zweiten Kindergarten

Plus Weil die Betreuungsplätze für Kinder in Merching bis zur Einschulung nicht mehr reichen, ist der Schritt notwendig. Analyse zeigt, dass der Bedarf deutlich höher ist als angenommen.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Merching wächst. Mit dem künftigen Neubaugebiet, das im Anschluss an das Gebiet an den „Holleräckern“ geplant ist, soll ein besonders wichtiges Projekt entstehen: Eine zweite Kindertagesstätte. Diese soll vor allen anderen Bauvorhaben Vorrang haben. Selbst die privaten Baupläne für das Neubaugebiet sind später zu erwarten. Der Merchinger Gemeinderat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die viergruppige Kindertagesstätte aus. Ein Termin wird auch schon ins Auge gefasst.

Schon im Dezember lagen die Zahlen in Merching vor

Voraussichtlich sollen die Baumaßnahmen bereits im kommenden Jahr ausgeführt werden. Schon lange war ein zweiter Bau für ein weiteres Haus für Kinder im Gespräch. Träger wird diesmal die Johanniter-Unfall-Hilfe sein. Der bisherige Kindergarten wird unter der Leitung der katholischen Kirchenstiftung geführt. Dass Merching überhaupt so lange mit nur einem Kindergarten ausgekommen ist, sei nur dem großen Engagement der Kirche zu verdanken, hatte Bürgermeister Helmut Luichtl im Gespräch mit unserer Redaktion betont. Denn diese sei immer wieder auf Erweiterungswünsche der Gemeinde eingegangen und habe dafür auch eigenen Grund zur Verfügung gestellt. Nun sei die Einrichtung jedoch an ihre Grenzen gekommen. Natürlich wäre auch die Kirche als Träger des zweiten Kindergartens infrage gekommen, habe dies jedoch lieber einem anderen Träger überlassen, hatte Luichtl erläutert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen