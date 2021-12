Merching

06:30 Uhr

Merching braucht einen zweiten Kindergarten

Das Haus für Kinder in Merching wird zu klein. Deswegen soll in der Gemeinde eine zweite Betreuungseinrichtung entstehen.

Plus In Merching fehlen in den kommenden Jahren 50 Kindergarten- und zwölf Krippenplätze. Der Gemeinderat stimmt deswegen einem Neubau zu.

Von Christina Riedmann-Pooch

Über das Thema Kindergarten wurde in Merching schon in der vorherigen Legislaturperiode immer wieder diskutiert. Nun brachte eine Bestands- und Bedarfsfeststellung Klarheit. Die Ergebnisse präsentierte Bürgermeister Helmut Luichtl in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dieser entschied sich am Ende mehrheitlich für den Bau einer weiteren Kindertagesstätte, der etwa im Jahr 2023 umgesetzt werden soll.

