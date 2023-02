Merching braucht hohe Kreditaufnahmen für die kommenden Jahre

Darlehen über 16,8 Millionen Euro sind im neuen Haushalt veranschlagt. Viel Geld fließt in den Grunderwerb für neue Baugebiete.

Investition von 30,8 Millionen Euro stehen in Merching in den kommenden Jahren an. So sieht es zumindest der aktuelle Haushalt vor, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Vorgesehen ist dafür eine umfangreiche Darlehensaufnahme für die Jahre 2023 bis 2025: Insgesamt werden dabei 16, 8 Millionen Euro veranschlagt, da eine anderweitige Finanzierung der geplanten Investitionen mit einem Gesamtvolumen von über 30,8 Millionen Euro - ohne Tilgungen und Rücklagenzuführung in 2026 - in der Finanzplanung nicht möglich ist. Dabei wurde die zu entnehmende Rücklage großzügig geschätzt – sollte sich in der Jahresrechnung 2022 eine geringere Summe ergeben, müssten spätestens bei der Haushaltsplanung 2024 noch Anpassungen vorgenommen werden.

Bei dieser doch beträchtlichen Summe gehen Verwaltung wie auch der Gemeinderat ausdrücklich davon aus, dass im Haushalt und der Finanzplanung lediglich „notwendige und unverzichtbare Maßnahmen“ vorgesehen sind. Zum einen konnten in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden, die nun in den kommenden Jahren zu Buche schlagen. Außerdem machen die steigenden Zahlen der Krippen- , Kindergarten- und Schulkinder Neu- und Umbauten nötig. So sind alleine für die Grund – und Mittelschule in Merching für das Jahr 2023 rund 700.000 Euro angesetzt.

In Merching und Steinach stehen teure Sanierungen beim Kanal an

Aber auch der Teilausbau der Ortsdurchfahrt schlägt mit mehr als 800.000 Euro zu Buche. Ein großer Posten ist 2023 auch die Abwasserbeseitigung mit rund 2,3 Millionen Euro. Im Kanalsystem steht in Merching und insbesondere dem Ortsteil Steinach eine Sanierung in größerem Umfang bevor, die vor allem das Regenwassersystem betrifft. Alle zehn Jahre werden die Leitungen genau überprüft: Die letzte Inspektion zeigte, dass diese Maßnahmen nötig werden. Hinzu kommen Kosten für die Wasserversorgung in Höhe von 805 000 Euro. Beachtlich ist auch der Grunderwerb der Gemeinde in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Bei intensiver Vorberatung konnte kein Projekt, das in der Planung verzeichnet ist, verschoben oder abgesagt werden. Deshalb hoffen Gemeinderat und Verwaltung trotz der vergleichsweise hohen Darlehensneuaufnahmen darauf, dass das Landratsamt Aichach-Friedberg die nötige Genehmigung erteilt.

Problematisch sieht die Verwaltung, dass in der Finanzplanung der Jahre 2025 und 2026 aus heutiger Sicht die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungen nicht mehr erwirtschaftet werden kann. Vor allem sei dies der Tatsache geschuldet, dass die Zinslast für Darlehen derzeit wieder steigt und deshalb die Zinsprognose aus der letzten Haushaltsplanung für die neuen Darlehen angepasst werden musste. Allein durch die hohe Zinslast ab 2025 von gut einer halben Million Euro wird die Zuführung größtenteils verbraucht. Noch nicht einkalkuliert ist dabei ein potenzieller Zuschussbedarf der künftigen Kindertagesstätte, die im Gebiet an den Holleräckern entstehen soll: Hierfür liegen noch keine Zahlen vor.