Merching denkt mitten im Sommer schon an den Advent

Ab sofort kann man sich für die beliebten Adventsfenster vormerken lassen – für einige ist die frühe Vorplanung sehr hilfreich: Die ersten Voranmeldungen gibt es schon

Vielleicht ist der heißeste Tag des Jahres schon vorbei – doch weihnachtliche Gedanken haben im Moment wohl noch wenige. In Merching läuft aber bereits die Anmeldung für die beliebten Adventsfenster. Seit 25 Jahren gibt es diese Tradition, die sehr beliebt ist.

An jedem Tag im Advent öffnet sich ein Fenster, eine Tür, ein Stadl oder eine Garage an einem der Häuser und die Merchingerinnen und Merchinger bereiten nicht nur ein schön dekoriertes Fenster, sondern auch eine kleine Überraschung in Form einer Geschichte, eines Theaterstücks, eines Musikstücks oder eines anderen Beitrags vor – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer mag, kann die Gäste mit einem heißen Punsch erfreuen oder eine weihnachtliche Leckerei anbieten.

2019 fand die Aktion zum letzten Mal statt

Gedanken an dampfende Heißgetränke oder schokoladenüberzogene Lebkuchen scheinen, wenn man sich in der Hitze des Hochsommers nur ins Freibad stürzen will, sehr weit weg: Auch Initiatorin der Adventsfenster in Merching, Wibke Sachs, schmunzelt ein wenig, bei dem Gedanken, schon jetzt begonnen zu haben. Der Grund, warum sie jetzt schon an die Planungen geht, geschah auf Nachfrage der Gemeinde, erzählt sie. Denn der nächste Gemeinderundbrief erscheint erst Ende Oktober – und dies ist tatsächlich für viele zu spät. Ein zu kurzer Planungszeitraum, erklärt sie.

die Merchinger Adventsfenster gehen wieder in Planung und Wibke Sachs freut sich schon über viele Anmeldungen. Foto: Christina Riedmann-pooch

Obwohl sie selbst erst immer vorsichtig mit den Planungen begonnen hat, wenn die ersten Lebkuchen in den Regalen stehen und sich dabei bewusst ist, dass auch das noch recht früh ist, sei sie dennoch sehr froh, dass die Gemeinde die Aktion so sehr schätzt und unterstützt, unterstreicht sie. Denn es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass die Adventsfenster überhaupt stattfinden konnten – und deshalb ist die Vorfreude schon jetzt groß. 2019 öffneten sich das letzte Mal die Türchen. 2021 waren die Fenster fast alle vorgemerkt, aber am 22. November 2021 mussten sie dann pandemiebedingt ganz kurzfristig abgesagt werden. 2022 setzte Sachs mit der Organisation noch einmal aus.

Anmeldungen bei Wibke Sachs

Aber in diesem Jahr zeigt sich bereits jetzt, dass durchaus Interesse da ist: Zwei Interessenten haben sich sofort gemeldet – die Türchen des 9. und des 17. Dezembers sind schon vergeben. Sachs weiß, dass viele die Gelegenheit eines Adventsfensters nutzen, auch für ihre Freunde und/oder Familie eine kleine Adventsfeier zu gestalten. Zusätzlich sind schon durch die Gemeinde mit dem Merchinger Advent am 3. Dezember und dem Hirtenfeuer am 24. Dezember zwei Termine belegt. Mindestens 17 Tag insgesamt sollten durch die Fenster abgedeckt sein, dass es stattfinden kann. Wibke Sachs ist es nochmals wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle Merchinger Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, daran teilzunehmen, nicht nur diejenigen, die sich aktiv beteiligen: „Es wird umso schöner, je mehr die Gemeinschaft leben.“

Wer jetzt oder etwas später ein Adventsfenster reservieren will, Fragen zu der Gestaltung eines Türchens hat oder Anregungen benötigt, meldet sich bei Wibke Sachs unter der Rufnummer 08233 743416.