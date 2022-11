Merching entscheidet sich für Feuerwehrbedarfsplan

Plus Ehrenamtliche in Merching sollen mit dieser Untersuchung entlastet werden und eine Entscheidungshilfe erhalten.

Am Anfang war die Skepsis groß – zum Ende der Diskussion, bei der auch die beiden Feuerwehrkommandanten Merchings anwesend waren, war für die Räte die Entscheidung klar: Merching wird in eine rund 9000 Euro teure Feuerwehrbedarfsplanung investieren, um einen neutralen Beobachter zu beauftragen, notwendige und sinnvolle Entscheidungen für den Feuerwehrstandort Merching herauszufinden.