Merching feiert seine Ehrenamtlichen

Plus Nicht nur die Erwachsenen engagieren sich für ihre Heimatgemeinde, auch die Jugendlichen sind aktiv. Diesmal geht Merching einen anderen Weg.

Etwas anders als die Jahre zuvor gewohnt, lief in Merching der Tag des Ehrenamts ab. Bürgermeister Helmut Luichtl hatte alle geladen, die sich für das Wohl der Gemeinde Merching engagieren. Geehrt wurde diesmal kein spezieller Gast, wie bei der letzten Veranstaltung, die coronabedingt vor drei Jahren stattfand: Bürgermeister Helmut Luichtl würdigte vielmehr alle, die mit ihrem Einsatz und ihrem unbezahlbaren Engagement das Leben in der Gemeinde lebenswerter machten.