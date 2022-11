Merching geht Energiewende mit Rückenwind an

Plus Einige Menschen in Merching haben Sorge, dass ein Windrad Beeinträchtigungen mit sich bringt. Aber die Gemeinde unternimmt viele Schritte für die erneuerbaren Energien.

Merching ist eins nicht: Eine verschlafene kleine Gemeinde im Süden des Landkreises. Im Gegenteil. Die Gemeinde geht mit vielen Schritten voran und will sich unabhängig von fossilen Brennstoffen machen. Sie setzt mit der Hackschnitzelheizung im Schulzentrum auf nachwachsende Rohstoffe, klärt ab, wo es Freiflächen für Photovoltaikanlagen gibt und schlägt den Organisatoren des Bürgerwindrades nicht gleich die Tür vor der Nase zu.