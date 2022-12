Merching

Merching geht Energiewende mit Rückenwind an

Plus Die Bürgersolaranlage ist bald schon abgeschrieben, ein Windrad geplant, und am Schulzentrum geht eine moderne Hackschnitzelheizung in Betrieb.

Von Christina Riedmann-Pooch, Christina Riedmann-Pooch, Eva Weizenegger

Merching will sich unabhängig von fossilen Brennstoffen machen und ist dabei weiter als manch anderer im Landkreis. So klärt die Gemeinde gerade ab, wo es Freiflächen für Photovoltaikanlagen gibt, und setzt mit der Hackschnitzelheizung im Schulzentrum auf nachwachsende Rohstoffe. Die Anlage bildet den Grundstein für die Nahwärmeversorgung in der Gemeinde, die nach und nach ausgebaut werden soll. Geheizt wird mit Restholz, das in der Region wächst und in der Waldwirtschaft als Abfall anfällt.

