Merching hat eine neue Seilbahn

Eine Seilbahn ist die neue Attraktion am Natur-Spielplatz in Merching. Und der JuKi-Verein plant noch ein neues Projekt.

Wer es schnell und rasant liebt, kann seit kurzem in Merching mit der Seilbahn durch die Luft sausen. Nicht nur für die Vertreter des Juki-Vereins, Vorsitzende Wibke Sachs und Petra Strehle, ist das ein Traum, der wahr wurde. 2019 hatte der JuKi-Verein den Antrag dazu gestellt, zunächst für den Spielplatz am Bauhof. Da dort jedoch ein Bodendenkmal vermutet wird und man nur die Oberschicht abtragen könnte, schlug Bürgermeister Helmut Luichtl den Platz am Spielplatz beim Friedhof vor. Denn schließlich braucht man für so eine Seilbahn solide Fundamente. „Die Nestschaukel, die ursprünglich an dem Platz stand, musste sowieso saniert werden.“

Zuschüsse für die Seilbahn

Da die Preise mittlerweile auf insgesamt 14.800 Euro deutlich angestiegen waren, gaben sowohl die Gemeinde Merching als auch die Sparkasse Mering einen Zuschuss. Merings Geschäftsstellenleiter Reinhard Wörle und Michael Kreiner, der fast 20 Jahre lang die mittlerweile geschlossene Merchinger Niederlassung betreute, ließen es sich nicht nehmen, bei der Eröffnung dabei zu sein. „Der Standort ist perfekt“, befanden sie.

Geschäftsführer Rainer Fieber, Michael Kreiner, Sparkasse, Bürgermeister Helmut Luichtl, Wibke Sachs, JuKi Verein Merching, Reinhard Wörle, Geschäftsstellenleiter Sparkasse Mering, Tom Schimpfle, Bauhof Merching, Petra Strehle, JuKi-Verein, waren bei der Einweihung der neuen Seilbahn am Naturspielplatz dabei. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Neben der Finanzspritze waren beim Aufstellen der Anlage auch wieder das Bauhof-Team um Tom Schimpfle beteiligt, denen Wibke Sachs und Petra Strehle ebenfalls dankten. Auch eine Nestschaukel ist wieder an anderer Stelle aufgebaut – und der JuKi-Verein plant schon weiter: Denn als gemeinnütziger Verein, wollen sie die Einnahmen schnellstmöglich wieder den Kindern und Jugendlichen zugutekommen lassen, betont Sachs. Was genau verrät sie noch nicht, aber es soll eine langfristige, große Lösung sein, an der möglichst viele Kinder Freude haben werden.