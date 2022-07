Merching hebt die Friedhofsgebühren an

Ab Januar steigen die Kosten für Bestattungen in Merching. Dabei kommt die Gemeinde den Bürgern sogar noch entgegen.

Die Kosten für Bestattungen auf dem Merchinger Friedhof steigen ab dem 1. Januar 2023. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun festgelegt. Demnach kostet eine einfache Grabstelle statt bisher 642 Euro künftig 851 Euro und eine mehrstellig Grabstelle statt 642 Euro künftig 1379 Euro. Das entspricht einer Kostensteigerung von 33 Prozent für die Bürgerinnen und Bürger. Der Anstieg würde jedoch noch deutlich massiver ausfallen, wenn die Gemeinde die tatsächlichen Kosten komplett weiterreichen würde.

Bereits in der bisherigen, seit 2018 geltenden, Satzung ist es so, dass nur 70 Prozent des Aufwands in Form der Gebühren an die Nutzer weiter gegeben werden und das behält die Gemeinde auch in der neuen Kalkulation bei. Eine Urnennische kostet etwa jetzt 1912 Euro statt früher 1678 Euro. Die kostendeckende Gebühr würde jedoch 2716 Euro betragen. Grund für dieses Entgegenkommen ist, dass die Friedhofsanlage für die Bevölkerung auch als Erholungs- und Grünfläche dient, was über die reine Friedhofsfunktion hinaus geht.

Künftig ist in Merching auch eine Bestattung in Erdurnen möglich

Die Ruhefrist bei Bestattungen beträgt weiterhin 15 Jahre. Danach ist es möglich, die Grabnutzung zu verlängern. Hierbei wird pro Jahr ein Betrag von 1/15 der entsprechenden Grabgebühr erhoben. Die Leichenhausbenutzungsgebühr wird auf einen Betrag von 65 Euro pro Sterbefall festgesetzt. Für die neu eingeführten Erdurnen wird ebenfalls eine Laufzeit von 15 Jahren festgesetzt. Der Rat befürwortete diese Möglichkeit unter anderem wegen des geringen Pflegeaufwands. Die Belegungsmöglichkeit ist mit einer Urne festgesetzt, die Gebühr wurde mit 400 Euro ermittelt. Nach vier Jahren soll die Kalkulation wieder überprüft werden. Gesonderte Zuschläge werden pro Jahr außerdem für Urnenstelen und Urnenquader berechnet. Sie bewegen sich bei etwa 140 Euro, für Erdgräber fällt ein etwa 40 Euro teurer Zuschlag an. Die genauen Bestattungsdienstpreise der Gemeinde Merching mit Hochdorf und Steinach sind in der Gemeinde einzusehen. Eine weitere Änderung wird es bei der Farbgestaltung des Namenszuges bei den Urnenquadern und Urnenstelen geben: Diese sind nun offiziell in Grau oder in einem gedeckten Rotton möglich.

Wolfgang Schlagenhauf wies darauf hin, dass der Inhalt der Bestattungssatzung der Gemeinde Merching in einem Punkt von der Bayerischen abweiche: In der Merchinger Fassung müsse die oder der Verstorbene unverzüglich zur Leichenschau ins Leichenhaus gebracht werden - die bayerische Satzung sieht eine Übergangszeit von 36 Stunden vor, damit sich Angehörige zu Hause verabschieden können. Dies soll nun überprüft werden. Keine Änderung gab es bei dem Bestattungsdienstleistungsvertrag mit der Firma Schleicher in Mering: Sie wird auch im Zeitraum der Jahre 2023 bis 2026 mit der Gemeinde Merching zusammenarbeiten.

Merchinger Gemeinderat lehnt strittigen Bauantrag weiter ab

Bereits mehrfach hatte sich der Merchinger Rat mit dem Neubau einer Doppelhaushälfte an der Landsberger Straße beschäftigt und wieder wurde das Ansinnen abgelehnt: Zuletzt im Januar hatte das Gremium festgestellt, dass es aufgrund der beengten Situation nicht möglich sei, Fahrzeuge zu wenden und somit Anwohner oder Besucher rückwärts auf die Landsberger Straße ausfahren müssten, was eine Gefährdung bedeuten würde. Nach einem ablehnenden Bescheid des Gemeinderats kam es im Mai zum Ortstermin mit dem Staatlichen Bauamt, der Polizeiinspektion Friedberg und der Straßenverkehrsbehörde: Zwar wurde hier bestätigt, dass ein Rückwärtsausfahren unbedingt vermieden werden sollte und auch, dass an den Bauherren appelliert werden sollte, einen Wendeplatz zu ermöglichen. Aus verkehrsrechtlicher Sicht könne man das Bauvorhaben nicht ablehnen, hieß es dennoch in einer Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Mitte Juni. Bürgermeister Helmut Luichtl empfahl, sich dieser Stellungnahme anzuschließen: Zwar wäre es unbefriedigend, aber man habe keine Möglichkeit das Vorhaben zu verhindern. Josef Failer stellte bedauernd dazu fest, dass die in diesem Frühjahr neu aufgestellten Stellplatzrichtlinien in diesem Fall noch nicht greifen würden. Markus Storch plädierte dafür dennoch nicht zuzustimmen. Diese Entscheidung sei absolut realitätsfern. Das sah die Mehrheit des Gremiums mit 4:11 Gegenstimmen ebenso.