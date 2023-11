Merching investiert Millionen in die Schulerweiterung

Die ersten Gewerke sind vergeben – ab März soll es in Merching mit dem Erweiterungsbau losgehen.

Die Vorarbeit hatte es in sich – die Vergabe der einzelnen Gewerke zum Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule Merching war dagegen in gut einer halben Stunde im Gemeinderat beschlossen. Es ist ein Projekt, das sich auf mehrere Millionen summiert.

Generell konnte Bürgermeister Helmut Luichtl schon zu Beginn die positiven Nachrichten weitergeben, dass für alle Arbeiten Angebote eingegangen waren – und man insgesamt unter der Kostenschätzung liegen werde. Zwei Merchinger Firmen können beauftragt werden, weil sie drei der wirtschaftlichsten Angebote eingereicht hatten, nahezu alle anderen Arbeiten konnten an Firmen in näherer Umgebung vergeben werden.

Bauhauptarbeiten in Merching kosten 1,7 Millionen Euro

Die Bauhauptarbeiten werden nun mit 1,7 Millionen Euro an eine Firma in Griesbeckerzell vergeben, die Sonnenschutzanlagen schlagen mit 76.000 Euro zu Buche, die Fliesenarbeiten in Höhe von rund 50.000 Euro für den Verbindungsbau und das Treppenhaus werden von einer Firma aus Prittriching ausgeführt. Die Schreinerarbeiten für den Innenausbau übernimmt eine Merchinger Schreinerei für 100.000 Euro, die Innentüren fertigen Kollegen aus Derching für 70.000 Euro.

Ebenso stehen Bodenbelagsarbeiten für rund 80.000 Euro an, Malerarbeiten zu 50.000 Euro, sowie Trockenbauarbeiten für 200.000 Euro. Weitere Posten werden Estricharbeiten mit 70.000 Euro, Innenputzarbeiten für 100.000 Euro, Wärmedämmung für 180.000 Euro, Gerüstarbeiten für 40.000 Euro, Brandschutztüren und Metallarbeiten für 70.000 Euro, Spengler- und Flachdachabdichtungsarbeiten für 260.000 Euro und Fensterarbeiten für 300.000 Euro sein.

Gas-, Wasser- und Abwasseranlagen und die Wärmeversorgungsanlagen liegen in Merchinger Hand für 170.000 Euro, darüber hinaus wurden auch die Arbeiten für Raumlufttechnik mit 600.000 Euro an eine Egenburger Firma, die Gebäudeautomation mit 150.000 Euro und die Elektroinstallation mit 440.000 Euro vergeben.

Erweiterung der Mittelschule Merching soll kommendes Jahr starten

Mit einer Teilinvestitionssumme von mehr als rund 4,5 Millionen Euro – denn dies ist natürlich erst der Beginn - ist dies ein riesiges Projekt für Merching, das aber von der Regierung bezuschusst wird. Bürgermeister Helmut Luichtl zeigte sich mit dem Verlauf bisher zufrieden und versäumte es auch nicht, noch einmal der Architektin für die wertvolle Unterstützung zu danken: „Wir sind auf einem guten Weg, dass wir nächstes Jahr starten können.“

Unabhängig davon läuft die Sanierung im Schulgebäudekomplex ständig weiter: So sollen auch die defekten Lampen der Mehrzweckhalle, der Umkleiden und der Vereinsräume auf Anregung von Christian Eckmann sukzessive durch zeitgemäße LED-Lampen ausgetauscht werden.