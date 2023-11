Merching setzt auf alternative Energiegewinnung

Plus Agri-Fotovoltaik und Stromgewinnung auf kommunalen Dächern beschäftigen den Gemeinderat. Daneben geht es um Bauvorhaben und das Schulgebäude.

Östlich der Schmiechach nahe dem Bahnhof in Merching soll eine sogenannte Agri-Fotovoltaikanlage entstehen. Dabei können die Flächen zwischen den Modulen landwirtschaftlich genutzt werden. Die nötige Flächenplanänderung hatte der Merchinger Gemeinderat bereits im Mai in Gang gesetzt.

In der jüngsten Sitzung ging es nun um die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese hatte keine wesentlichen Einwände gebracht, wie Stephan Fritz vom Planungsbüro Stadt Land Fritz erklärte. Die Anmerkung des Kreisbrandrates, die vor allem die Zufahrten und Löschwasserversorgung betreffen, wurden eingearbeitet, sodass die Fassung nun zur Genehmigung beim Landratsamt eingereicht werden kann. Der Rat billigte einstimmig den vorhabenbezogenen Bebauungsplan.