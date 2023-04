Merching steht auf soliden finanziellen Beinen

Der Rechnungsprüfungsausschuss vergibt gute Noten an die Merchinger Kämmerin Alexandra Hagen.

Positiv äußerte sich der Rechnungsprüfungsausschuss um Eduard Lutz mit Thomas Schwarz und Markus Storch über die Arbeit von Kämmerin Alexandra Hagen: "Alles perfekt vorbereitet und berechnet." Einstimmig wurde im Merchinger Gemeinderat die Entlastung der Jahresrechnung beschlossen.

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung vom April beinhaltete unter anderem das Ergebnis der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt: 2.093.985 Euro, die Gesamtrücklage (also insgesamt, nicht das Plus für 2022) belief sich auf 6.328.864 Euro. Als unerledigte Vorschüsse wurden rund 8000 Euro notiert, unerledigte Verwahrgelder mit 145 Euro.

Die Haushaltsansätze für Zinsausgaben betrugen 32.800 Euro und fielen mit rund 2000 Euro um 30.000 Euro niedriger aus als erwartet. Einerseits ist dies auf nicht benötigte Kredite zurückzuführen, andererseits wurde die geplante Darlehensneuaufnahme noch nicht durchgeführt.

Schulhauserweiterung wurde verschoben

Die Kassenlage sei während des Jahres 2022 äußerst zufriedenstellend gewesen: So war es etwa zum Jahresende möglich geworden, einen Teil des Kassenbestandes in Höhe von zwei Millionen Euro zur Erwirtschaftung von Zinserträgen anzulegen, da sich die Zinslage besserte.

Auch 2022 waren die mit 4.800.000 Euro angesetzten Haushaltsansätze für Hochbaumaßnahmen, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen deutlich höher als ihre Ausgaben – ausgegeben wurden 310.500 Euro. Über 3.800.000 Euro wären eigentlich für die Schulhauserweiterung angesetzt werden, die aber aufgrund zuschussrechtlicher Gründe in die Folgejahre verschoben wurden. Auch die Außensanierung des Feuerwehrhauses in Hochdorf konnte noch nicht starten.

Abgeschlossen werden konnten ebenfalls noch nicht die Sanierung der Mehrzweckhalle, die energetische Sanierung des gemeindlichen Wohnblocks sowie weitere kleinere Maßnahmen im Bereich der Wohnhäuser. Bei den Tiefbaumaßnahmen war dies ähnlich, hier konnten von rund zwei Millionen erst 323.000 Euro umgesetzt werden. Für Betriebsanlagen oder Ähnliches wurden rund 60.000 Euro mehr investiert als die ursprünglich geplanten 310.000 Euro.