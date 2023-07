Merching trauert um Paul Dosch

Paul Dosch aus Merching ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war vielfältig engagiert in Politik, Vereinsleben und Kirche.

Paul Dosch aus Merching ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Für sein vielfältiges Engagement wurde er nicht nur in seinem Heimatort geschätzt. So war Dosch lange Jahre in der katholischen Landvolkbewegung Friedberg aktiv, in den Jahren 1984 bis 2008 als Vorsitzender. Er war es, der vor 35 Jahren die Landvolktage eingeführt hat, die mittlerweile Tradition geworden sind.

Verbunden war er zeitlebens auch der CSU, für die er von 1972 bis 1978 in Merching im Gemeinderat saß. Später wirkte er bei der Seniorenunion mit, viele Jahre als Kreisvorsitzender für Aichach-Friedberg. Erst im vergangenen Jahr wurde er zum Kreis-Ehrenvorsitzenden ernannt.

Dosch war in Merching Vorsitzender von Pfarrgemeinderat und Sportverein

In seiner Heimatgemeinde Merching hatte er sich in früheren Jahren unter anderem als Vorstand des TSV Merching verdient gemacht, als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und als Kirchenpfleger.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung findet am Dienstag, 11. Juli, um 14 Uhr in der Kirche St. Martin in Merching statt. (AZ)