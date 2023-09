Merchinger erzählen: Wie war es, 1949 in die erste Schulklasse zu kommen?

Plus Auch siebzig Jahre nach ihrem Schulstart treffen sich einige Merchinger regelmäßig. Rüschen, Schulranzen und Süßes: An ihren ersten Schultag können sie sich gut erinnern.

Der erste Schultag: ein aufregender neuer Lebensabschnitt für die Kleinen, die mit ihren Eltern, Schultüte und neuem Schulranzen zum ersten Mal in die Schule gehen dürfen. 1949 waren die sieben Merchingerinnen Christa, Gerda, Gertraud, Herta, Maria, Marianne und Martina mindestens ebenso voller freudiger Erwartungen – die Klassenkameradinnen, die immer noch freundschaftlich verbunden sind und regen Kontakt halten, erinnern sich gerne an ihren großen Tag.

Alle hatten ein neues Schürzchen bekommen, das man damals über der Kleidung trug. Ganz toll war es damals, wenn die Schürze mit Rüschen verziert war. Auch einen neuen Ranzen gab es zum Schulanfang: Bei fast allen war er aus stabilem, braunem Leder. Nur ein Mädchen hatte einen ganz besonderen: Er war schwarz eingefärbt. "Das Allerbeste an dem Ranzen war aber, dass man ihn im Winter einfach auf den Boden legen und damit den Huberberg oder die Herbstgasse heruntersausen konnte", erzählt Gerda Gießer. Die Augen der 80-jährigen Damen strahlen vor Begeisterung. Autos habe es nämlich damals kaum gegeben, ergänzt Martina Müller.