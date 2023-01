Merching

Merchinger gründen neuen Verein: Dorfbühne soll Traditionen erhalten

Plus Viele lebhafte Diskussionen – und am Ende entstand der neue Verein: In Merching gibt es nun die Dorfbühne. Die Pfarrbühne bleibt vorerst bestehen.

Ein schöner Moment für die Gemeinde: Am 8. Januar trafen sich zahlreiche Laien-Schauspieler und Theaterfreunde im Landgasthof Aumiller in Merching zur Gründungsversammlung der „Dorfbühne Merching“. Claudia Falk, die Leiterin der Merchinger Pfarrbühne, ließ in den voll besetzten Räumen die bisherigen Aktivitäten aus nunmehr 13 Jahren Theateraktivität Revue passieren. Die langjährige Merchinger Pfarrbühne wird auch vorerst bestehen bleiben.

