Merchinger Heimatverein Bayermünchinger wird 70

Der Heimatverein Bayermünching in Merching blickt auf ein spannendes Jahr zurück. Heuer feiert der Verein sein 70-jähriges Bestehen – mit Plattln und Volkstänzen.

Plattln, Nikolausfeier, Kesselfleischessen – und bald ein großer Heimatabend zum 70-jährigen Bestehen: Nachdem in den vergangenen Jahren der Großteil des Vereinslebens sowie die Veranstaltungen des Heimat- und Trachtenverein Bayermünching Merching ausfielen, geht es weiter mit Aktionen. Auch konnte erstmals wieder eine Frühjahrsversammlung stattfinden.

Bayermünchinger Jugend erfolgreich im Plattln

Die Jugendleiterin Diana Pfaffl berichtete von der erfolgreichen Teilnahme am Gaujugendwertungsplatteln in Mering. Hierbei konnte sich die Hälfte der acht Teilnehmer für den Wettbewerb "Bayerischer Löwe" qualifizieren. Dieser findet am Vatertag in Gauting statt. Im Dezember organisierte der Verein die Nikolausfeier mit Schnitzeljagd im Stadl und die Weihnachtsfeier mit reichlich gefüllter Tombola in der Trachtenstube. Die Jugend beteiligte sich auch mit Gedichten, Musikstücken und einem Krippenspiel. Positive Rückmeldungen gab es zum Kinderfaschingsball, zu dem auch Freunde der Vereinsjugend kamen. Aktuell zählt der Verein 26 aktive Kinder und Jugendliche, von denen sich drei seit dem Wertungsplatteln in der Gaugruppe engagieren, Lana Rohrmair, Katharina Gaigl und Johanna Pfaffl.

Zum Höhepunkt der Versammlung schritt der Vorsitzende Michael Rohrmair zu den Ehrungen verdienter Mitglieder. Für 40 Jahre Treue zum Verein konnten die drei Mitglieder Andrea Albrecht, Eugen Seibert und Udo George geehrt werden. Anschließend gab Rohrmair einen kurzen Ausblick auf die Termine und wies auch auf die im Herbst anstehenden Neuwahlen hin. Es wird ein neuer Schriftführer gesucht, da Jasmin Walch ihr Amt aus zeitlichen Gründen niedergelegt hat.

Heimatabend zum Jubiläum in Merching

Ende Januar fand das beliebte Kesselfleischessen statt, dass in diesem Jahr so viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie anlockte. Glücklicherweise konnte man zusätzlich den Raum des Burschenvereins sowie Tische und Stühle des Chors nutzen. Kürzlich veranstaltete der Verein eine Weinprobe mit ihrem Haus- und Hofhändler Kernling aus Nußdorf. Der Inhaber Philip Hochdörffer führte durch einen Teil des Sortiments. Rohrmair bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern, den Organisatoren für die Befüllung der Tombola an der Weihnachtsfeier, dem Küchenpersonal sowie den Aktiven, Stammtischlern und allen Helfern, die zum Gelingen vieler Aktivitäten und Veranstaltungen beitragen.

Seit Anfang des Jahres fanden wieder verstärkt Plattel- und Musikproben der Jugend, der Aktiven und der Musikanten des Vereins statt, denn in nur wenigen Tagen feiert der Heimat- und Trachtenverein Bayermünching Merching sein 70-jähriges Bestehen mit einem besonderen Abend. Getreu dem Motto "Sitt‘ und Tracht der Alten wollen wir erhalten" werden nach dreijähriger Corona-Zwangspause Plattler, Tänze und volkstümliche Musik auf der Bühne präsentiert. Durch das Programm führt der bekannte Hochzeitslader Tyroller Sepp.

Info: Die Feier zum Jubiläum findet am Samstag, 22. April, in der Mehrzweckhalle Merching, Kirchstraße 19, statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Reservierungen nimmt der Zweite Vorsitzende Max Rohrmair unter 08233/793973 oder 0172/8200451 entgegen. (AZ)