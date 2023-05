Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl hat immer noch Lust aufs Rathaus

Plus Wohngebiete, Energiewende und schnelles Internet – seit seiner Wahl hat Helmut Luichtl einiges vorangebracht. Er verrät, wie er über eine zweite Amtszeit in Merching denkt.

Manches ist anders, als es sich Helmut Luichtl vorgestellt hat, als er 2020 als Bürgermeister für die CSU ins Merchinger Rathaus einzog. Vieles dauert länger als gedacht. Bürokratische Prozesse und Vorgaben von Bund und Land erschweren Projekte wie etwa die jüngst gestartete Wärmeleitplanung. Doch das Positive überwiegt: "Es ist schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Es gab noch keinen Tag, an dem ich morgens keine Lust hatte, ins Rathaus zu gehen", sagt der 58-Jährige.

Von der Verwaltung über den Bauhof bis zum Gemeinderat sei es ein sehr gutes Miteinander. Für die Verwaltung ein vernünftiges Rathaus zu schaffen – das ist auch eines seiner wichtigsten Anliegen. Zwar hat der Gemeinderat schon einen Beschluss gefasst, dass der Verwaltungssitz mit einem Zusatzbau erweitert und im Bestand saniert werden soll. Doch zuvor will Luichtl abklären, ob Merching nur Platz für sich selbst braucht – oder für eine Verwaltungsgemeinschaft mit Schmiechen.