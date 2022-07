Eckart Wieja fährt mit dem Fahrrad von Merching bis nach Lissabon

Plus Eckart Wieja hat sich mit einer besonderen Reise einen Traum erfüllt. Er erlebt auf dem Rad zauberhafte Landschaften und bewältigt enorme Steigungen.

2461 Kilometer legte Eckart Wieja zurück. Er überquerte die Pyrenäen und das Zentralmassiv - alleine auf seinem Fahrrad, natürlich ohne Elektroantrieb. Das Reiseziel Portugal hatten seine Kinder ins Spiel gebracht. Als Leser des Buches "Nachtzug nach Lissabon" ließ sich der Merchinger schnell dafür begeistern. Bald stand für ihn fest: "Dort muss ich hin, aber nicht mit dem Zug, sondern mit dem Fahrrad."