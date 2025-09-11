Mitwirkende fürs Merchinger Adventsfenster gesucht

In Merching finden in diesem Jahr wieder die Adventsfenster statt. Alle zwei Jahre gestalten Bürgerinnen und Bürger an ihren Häusern oder Garagen Stationen. Geschäftsleute oder Vereine könnten ihre Fassaden oder Vereinsheime gestalten. So wird der Advent mit Licht, Wärme und Geschichten gefüllt.

Auch 2025 sollen sich in Merching und den Ortsteilen wieder täglich festlich geschmückte Fenster, Türen oder Garagen öffnen. Es werden Geschichten gelesen, gesungen, musiziert. Startzeit ist dieses Jahr um 17.30 Uhr, um allen Zuschauerinnen und Zuschauern besser gerecht zu werden. Dazu gibt’s ein Gläschen Punsch, wobei Töpfe und Tassen von der Gemeinde gestellt werden. Wibke Sachs sucht Familien, Vereine, Geschäftsleute oder Nachbarn als Gastgeber, die Lust haben, ein Fenster zu gestalten.

Wer Fragen zu den Merchinger Adventsfenster hat, sich einen Termin reservieren möchte oder die Fenster aus den letzten Jahren in einem liebevoll gestalteten Fotobuch von Richard Menhart anschauen möchte, setzt sich bitte mit Wibke Sachs unter 08233-743416 oder sachswibke@gmail.com in Verbindung. Auch alle Besucher der Adventsfenster dürfen sich schon freuen und vorbereiten. Eingeladen sind alle Familien, Bürgerinnen und Bürger in Merching und seinen Ortsteilen. (AZ)