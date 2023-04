Musikverein Merching nimmt Zuhörer auf eine Zeitreise mit

Eine Liebesgeschichte im alten Rom führt als roter Faden durch das Konzert mit Dirigentin Franziska Beyerlein.

Das Bühnenbild und die goldenen Lorbeerkränze im Haar ließen keinen Zweifel aufkommen: Der Musikverein Merching lud zu einer Zeitreise ins Imperium Romanum, ins alte Rom. Es war die Abschlussarbeit aus dem Jahr 2019 der Dirigentin Franziska Beyerlein.

Sprecherin Hannah begrüßte mit einem herzlichen „Servus“ alle Ehrengäste, darunter auch viele Musikerkollegen aus befreundeten Kapellen. Schon das erste Stück kündigte an, wer nun das Sagen hatte: Jupiter Optimus Maximus, der höchste römische Gott machte den Anfang mit seinem Stück aus Holsts Planets – die Moderation griff allerdings sehr gefällig der junge Römer Attilius (Andreas Pimpl) mit einem freundlichen „Salve auditorium, salvete musici“ auf.

Er erzählte um die Musikstücke seine persönliche Geschichte, die das Leben im Alten Rom lebendig werden ließ. So führte Attilius´ beruflicher Weg ins quirlige Pompeji, wo er sich Hals über Kopf in Corelia (Theresa Merkl) die Tochter eines Gewürzhändlers verliebte.

Zuhörerinnen und Zuhörer loben das Konzert in Merching

Beide konnten sich vor dem verheerenden Vulkanausbruch des Vesuvs nach Rom retten, wo sie unter anderem wieder ganz entspannt „Il Colosseo“ bestaunen durften, den Gesängen der Sklaven („Baba Yetu“) lauschen konnten und mit „Gladiator“ an die dramatische Legende des römischen Feldherren Maximus erinnert wurden, der zuletzt doch noch Rache an seinen Übeltätern üben konnte.

Bei einem Imbiss konnten sich dann die Zuhörerinnen und Zuhörer des Konzerts in der Pause über den ersten Teil der Zeitreise unterhalten: Ilse Wengenmeier aus Mering lobte das tolle Gesamtkonzept und die gefälligen Dialoge von Attilius und Corelia. Einen Merchinger beeindruckte, wie gut die Dirigentin die Musiker im Griff hatte und welche Klangfülle der Musikverein an den Tag legte.

Beim Konzert des Musikvereins finden die Liebenden ein glückliches Ende

Die Musiker legten an Dramaturgie noch weiter zu: Der Titel „Arsenal“ und das aufgeregte Forumsgeflüster, das Attilius und Corelia hörten, deutete den Abschied der beiden Liebenden an, das in Andrew Loyd Webbers „I don´t know how to love him“ gipfelte: Die Außengrenzen Roms waren wieder einmal bedroht, Attilius wurde mit seiner Legion nach Britannien geschickt, überlebte grausame Schlachten, schauderte vor „Celtic Rituals“ und erfuhr gerüchteweise von dem sagenumwobenen Hunnenkönig „Attila“.

Wie gut, dass es zuletzt noch ein glückliches Ende für die beiden Liebenden an der „Hadrians Wall“ gab. Bravorufe und begeisterte Pfiffe waren dem Musikverein und der Dirigentin nach dieser außergewöhnlichen Zeitreise gewiss. Begeisterten Sonderapplaus gab es für die Sprecher von Attilius und Corelia, die von der Dirigentin die Kerngeschichte vorgegeben bekamen, die Texte aber selbst ausarbeiteten. Dirigentin Franziska Beyerlein überreichten die Musikerinnen und Musiker zum Andenken an dieses außergewöhnliche Konzert ein Olivenstämmchen – die beeindruckten Zuhörer durften sich über einige Zugaben freuen. Auch der Sprung in die Gegenwart kam mit „Bella Ciao“ sehr gut an: Dafür gab es sogar Standing Ovations.