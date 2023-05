Musizieren ist seit 80 Jahren Teil ihres Lebens

Christa Christian aus Merching feiert ihren 80. Geburtstag. In der Volksmusik ist sie vielen bekannt.

In der Volksmusik ist Christa Christian weit über Merchings Grenzen hinaus vielen bekannt. Jetzt konnte sie im Kreise ihrer Lieben den 80. Geburtstag feiern. Singen und Musizieren war immer ein Teil von ihrem Leben, sagt sie über sich selbst. Mit zehn Jahren stand sie in Lechhausen das erste Mal auf der Bühne und durfte daraufhin Hackbrett lernen.

Besonders gerne erinnert sie sich an das gemeinsame Musizieren mit Ihren Eltern und dem fünf Jahre älteren Bruder Werner im Jahre 1936. Viel Spaß hatte sie immer an Sport und Bewegung. Die Haus- und Handarbeit ging ihr leicht von der Hand. Bis heute pflegt sie mit ihrer Klasse aus Merching einen regen Kontakt und freut sich schon jetzt auf das Klassentreffen im Mai - ein fideler Jahrgang, schmunzelt sie.

In der Stubenmusi Wenzl spielte Christa Christian mit ihrer Familie auf

Gerne erzählt sie Witze, weil sie mit anderen lachen will. Eine große Leidenschaft von ihr ist außerdem das Autofahren, verrät sie. Als sie 1962 ihren Mann Siegi kennenlernte, riet ihr ihre Mutter, dass sie auch nachforschen solle, ob er ebenfalls gerne Volksmusik spielt – die Stubenmusi Wenzl mit dem Ehepaar Christan der Tochter Ursula und der Mutter von Christa Christian war eine wunderbare Antwort darauf. Während ihr Mann eher schmissigere Volksmusik auch in anderen Besetzungen bevorzugte, spielte und sang sie selbst vor allem in der Kirche am liebsten ruhigere Stücke.

Auch alles, was im Advent gesungen und gespielt wird, mag sie bis heute besonders gerne. Früher hat sie gemeinsam mit ihrer Familie viel auf Hochzeiten musiziert. Ihr Halt ist ihre liebe Familie mit den beiden Töchtern Ursula und Doris, der Meringer Verwandtschaft und ein enger Freundes- und Bekanntenkreis. Obwohl sie eigentlich gar nicht gerne im Mittelpunkt und bisher nur ihren 50. und 70. Ehrentag feierte, beging sie ihren 80. Geburtstag doch – und freute sich besonders über die Gratulanten Bürgermeister Helmut Luichtl, Pfarrer Xavier und ihren Freundes- und Bekanntenkreis.

Eine große Ehre war es für Sie am Tag vorher von Michael Rohrmair für 60 Jahre Mitgliedschaft bei den Bayermünchinger Trachtlern geehrt zu werden. Im kommenden Jahr wird sie – so Gott will – gemeinsam mit ihrem Mann wieder einen Grund zur Freude haben: Die Diamantene Hochzeit. Am liebsten in der Wieskirche – ihr Klassenkamerad Pfarrer Alois Rosmanith wäre sofort mit dabei.