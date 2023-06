Nach dem Kneippen lädt das Waldsofa zum Entspannen ein

An der Fischerinsel in Merching gibt es nun eine neue Möglichkeit zu entspannen. Die Grünen spendierten ein "Waldsofa".

An der Merchinger Fischerinsel wird es bald eine weitere Möglichkeit zum Entspannen nach dem Kneippen geben: Der Ortsverband der Grünen spendete ein sogenanntes „Waldsofa“. Diese Sachspende nahm der Merchinger Rat gerne bei der letzten Sitzung an. Bürgermeister Helmut Luichtl sagte zu, dass der Bauhof Merching bei der Erstellung der Fundamente und beim Aufstellen mithelfen werde. Auch die Merchinger Metallbaufirma Weiß hatte großzügig für die Kneipp-Stelle gespendet.

In Merching kann man an der Paar kneippen

Monika Scheibenbogen regte darüber hinaus an, darüber nachzudenken, ob man für die Fischerinsel nicht ein Gesamtkonzept erstellen wolle, um künftige Spenden gezielt einsetzen zu können. Im vergangenen Jahr hatte Merching an der Paar die Kneipp-Stelle eingerichtet. Die Freien Wähler hatten die Idee, mit dem Erlös des Badeenten-Rennens eine Naturanlage an der kleinen Insel, dort, wo das Schiffla-Rennen startet, aufzubauen.