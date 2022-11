Nach Tumulten in Merching: Fußballer sollten mehr Respekt zeigen

Plus In Merching kommt es zu einem Streit zwischen zwei Fußballmannschaften, der mit einer Anzeige und Spielabbruch endet. Mit Ruhm bekleckert sich keiner.

Da rangeln sich zwei Fußballmannschaften auf dem Spielfeld des TSV Merching. Zunächst ist unklar, was überhaupt passiert ist. Sicher ist nur, dass ein Spieler der Gastmannschaft aus Augsburg so geschlagen wurde, dass er ärztlich behandelt werden musste.