Neue Gesichter im Vorstand: Merchinger Fischergilde wird jünger

In der Fischergilde von Merching mangelt es nicht an engagierten, jüngeren Mitgliedern. Nach den Neuwahlen sind einige von ihnen im Vorstand aktiv.

In der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Fischergilde Merching e.V. wurde turnusgemäß eine neue Vorstandschaft gewählt. In vielen Vereinen wird es immer schwieriger, ehrenamtliche Mitglieder zu gewinnen. Vor allem bei Ämtern in der Vorstandschaft, da diese mehr Einsatz fordern. Trotzdem ist es Stefan Schopf, dem ersten Vorsitzenden des Merchinger Fischereivereins, gelungen, gleich mehrere jüngere Mitglieder für die Vereinsleitung zu gewinnen.

Fischergilde Merching hat einige jüngere Mitglieder

Mit Michael Sicheneder und Marius Tauscher wurde das Amt des Gewässerwartes gleich doppelt besetzt, neuer Jugendwart wurde Navid Schopf, Dominik Resele zweiter Vorsitzender. Im Amt verblieben Sebastian Schäffler als Kassier sowie Rudi Schäufler als Schriftführer. Wiedergewählt wurde auch Stefan Schopf als erster Vorsitzender, der den Verein seit nunmehr 19 Jahren anführt. „Ich bin froh, mit den neuen, jüngeren Mitgliedern ein Stück Perspektive in die Zukunft zu haben, das sieht bei vielen anderen Vereinen sehr düster aus“, so Stefan Schopf.

Im April führte der Verein die erste Aktion durch. Am Schwanensee wurde der Müll eingesammelt und entsorgt, welcher sich in stattlicher Menge über den Winter angesammelt hat. Auch der Weg um den See, welcher immer wieder von Spaziergängern und Naturliebhabern genutzt wird, wurde wieder auf Vordermann gebracht. Die Mitglieder der Fischergilde erbringen jedes Jahr um die 400 Arbeitsstunden, um ihre Gewässer in Schuss zu halten. Leider entfallen hierfür auch viele Stunden, um die Beschädigungen und Müllreste zu entfernen.

Die Fischergilde Merching existiert seit 1990 und hat mittlerweile knapp 100 Mitglieder. Sie befischt die Gewässer Schwanensee, ein Teilstück der Paar sowie den Teil des Finsterbachs, der in der Merchinger Flur liegt. Im Internet ist der Verein unter www.fischergilde-merching.de zu finden. (AZ)