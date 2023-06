Neue Schließanlagen für Schule, Rathaus und Feuerwehr in Merching

Plus Um die Sicherheit der Gebäude zu gewährleisten, rüstet Merching Schule, Rathaus und Feuerwehr mit neuen Schließanlagen aus. Die hohen Kosten finden nicht alle gerechtfertigt.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat Merching dafür ausgesprochen, im Schulhaus schrittweise eine elektronische Schließanlage zu installieren. Weitere Gebäude sollen folgen. Mit den hohen Kosten waren jedoch nicht alle Gemeinderätinnen und -räte einverstanden.

Zunächst wurden die Außentüren und wichtige Innentüren der Schule ausgestattet, da ein Sicherheitsrisiko durch einen verlorenen Schlüssel bestand. Im Haushalt waren die Kosten bereits berücksichtigt. Zudem sollte nun auch das Rathaus mit einer elektronischen Schließanlage und einem Programmiergerät ausgestattet werden, bei der Feuerwehr wurden zusätzlich dazu noch Schließzylinder und Schlüssel einkalkuliert.