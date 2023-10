Neuer Frauenstammtisch für Merching

Aus einer Idee entstand ein neuer Verein und viele Frauen freuen sich über das neue Angebot.

Julia Proschinger hatte Glück, als sie vor zwei Jahren nach Merching kam: Sie profitierte von dem guten Netzwerk ihres Freundes und knüpfte schnell Bekanntschaften, die auch zu Freundschaften wurden. Ihr fiel aber bald auf, dass vor allem viele Frauen nicht so viel Glück hatten wie sie: „Es gibt einfach nicht so viele Angebote für Frauen.“ Und wenn man vom Engagement für Elternbeirat oder als Klassenelternsprecher absieht, bei denen es ja eigentlich vorrangig wieder um die Kinder geht, bleibt noch weniger übrig, findet sie.

Ein Verein gründet sich

Was privat mit einer kleinen WhatsApp-Gruppe begann, um jemanden zum Spazierengehen zu finden, einen Kaffee zu trinken oder zusammen zu einem Fest zu gehen, wenn der Partner gerade nicht will, kann oder auch nicht vorhanden ist, fand so großen Anklang, dass es am 4. August zur Vereinsgründung kam. Die Resonanz war beim ersten Kennenlernstammtisch am 6. Oktober war groß: Die Erleichterung, dass es einmal nicht um die Kinder, sondern wieder um einen selbst geht. Die Gemeinschaft mit anderen. Einfach mit anderen zusammen zu sein und neue Kontakte zu knüpfen, zu wissen: „Ich muss nicht alleine irgendwo hingehen.“

Gute Gespräche führen – vielleicht neue Freunde finden. Dabei sind im Moment Frauen von 16 bis 60 Jahren, die neben der Freude am Austausch und Gemeinsamkeit am Stammtisch nur eine Voraussetzung mitbringen müssen, um dabei zu sein: Irgendwie einen Bezug zu Merching zu haben. Ein Vorstand ist bereits gewählt. Denn zusammen haben sie viel vor: Etwa das Brauchtum zu fördern und die Ortsgemeinschaft beleben. Gemeinsame Besuche von Faschingsveranstaltungen, Heimatabende oder etwa der Nikolausparty sind geplant. Bereits diesen Sommer waren sie schon mit einem Angebot im Ferienprogramm vertreten, im kommenden Turnus, wenn ein wenig Geld in der Vereinskasse ist, wollen sie auch ein Adventsfenster gestalten.

Viele Aktionen sind geplant

Ganz wichtig ist ihnen die Geselligkeit durch regelmäßige Stammtische. Aber einfach nur ratschen wollen sie hier nicht. Voneinander durch „Event-Stammtische“ lernen und profitieren, ist ihnen ein großes Anliegen. Bei diesen speziellen Stammtischen darf immer eine Frau ihre besonderen Kenntnisse weitergeben. Gefunden hat sich schon jemand, der sehr gut singt und anderen eine kleine Gesangsstunde geben wird. Auch Adventskranzbinden oder Cocktailshaken sind schon fest geplant – und sicher wird noch viel Interessantes folgen. Der Verein soll eine Anlaufstelle für alle werden, die sich einbringen wollen. Mitbringen muss man nur Ehrlichkeit, Offenheit, Kompromissbereitschaft, Engagement: „Jeder ist willkommen“, betont Vorsitzende Julia Proschinger.

Ab dem 8. November ist jeden zweiten Mittwoch im Monat im Merchinger HatShot Frauenstammtisch ab 18 Uhr ohne Voranmeldung.