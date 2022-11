Neustart für den Merchinger Advent

Zwei Jahre lang mussten die Merchingerinnen und Merchinger auf ihren Weihnachtsmarkt warten. Am Sonntag konnten alle die Atmosphäre des Advents genießen.

Gemütlich starteten viele den Adventskaffee in der warmen Aula, wo der Elternbeirat mit Gebäck verwöhnte. Bürgermeister Helmut Luichtl begrüßte und anschließend eröffneten die Kindergartenkinder mit ihrer Aktion den karitativen Markt: Mit großen Sternen in den Händen sangen sie sich, von einigen Erzieherinnen instrumental begleitet, in die Herzen der Menschen. Berührend war auch ihr musikalischer Wunsch für den Frieden auf der Welt. Zuvor hatte Kindergartenleiterin Birgit Schrom die Ehre, das Los zu ziehen, wer diesmal entscheidet, wofür der Erlös verwendet wird.

Der Modellfliegerclub Merching kommt heuer zum Zug. Vorsitzender Georg Schamberger wird mit seinem Team noch genau überlegen, was mit dem Geld Gutes getan werden kann.

10 Bilder Endlich startet wieder der Merchinger Adventsmarkt Foto: Christina Riedmann-Pooch

Ausgefallene Punschkreationen und Feuerzangenbowle

Danach lohnte es sich, über den Markt zu bummeln, den weihnachtlichen Klängen des Musikvereins zu lauschen oder sich am Feuerkorb zu wärmen. Verführerische Düfte lockten – von zarten Waffeln über eine deftige Fischsemmel, selbst gebackenen Plätzchen, ausgefallenen Punschkreationen bis hin zur Feuerzangenbowle oder einem Starkbier mit Bierstachel fand jeder das Richtige.

Legten sich beim Basteln ordentlich für den Merchinger Advent ins Zeug und dürfen 2022 über den Verwendungszweck des Erlöses entscheiden: die Merchinger Modellflieger. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Liebevoll selbst gefertigte Geschenkideen gab es bei den Modellfliegern, wo natürlich auch kleine Flugzeuge nicht fehlen durften, dem Bürgernetz Mering/Merching unter anderem mit ihrem Kalender und den Steinacher Ministranten, die Adventsdekorationen anboten. Wer faire Produkte erstehen wollte, wurde beim Team des Meringer Weltladens ebenso fündig.

Ob es nun der Gesang der Kindergartenkinder war, die bunten Lichtinstallationen an den Bäumen des Schulhofes oder die guten Kontakte zum Burschenverein und der Helferin Kathrin Grabmann – trotz Nebel und Dunkelheit fand sogar der Nikolaus mit Knecht Ruprecht den Merchinger Adventsmarkt und verteilte an die Jüngsten süße Überraschungstüten.