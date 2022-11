Ortsdurchfahrt in Merching wird zehn Tage lang gesperrt

Eine Großbaustelle herrscht in Merching ab Dienstag, 15. November. Dann wird für den Glasfaserausbau die Straße aufgegraben.

Eine Vollsperrung der Merching Ortsdurchfahrt kündigt die Baufirma Geiger für den Zeitraum von Dienstag, 15. November, bis einschließlich Freitag, 25. November an. Betroffen ist die Hauptstraße bzw. Landsberger Straße von der B2 bis zur Einmündung des Sonnenwegs. Der überörtliche Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Die offizielle Umgehungsstrecke, die auch für den Schwerlastverkehr geeignet ist, führt runter bis Egling über Prittriching und Unterbergen und dann wieder zurück auf die B2 nach Mering. Die Ortsdurchfahrt ist jedoch nicht über die ganze Dauer auf der gesamten Länge gesperrt. Die Firma arbeitet laut ihrer Bekanntmachung in ca. 50 Meter langen Abschnitten. Die Beschilderung werde dem Baufortschritt angepasst.

Grund für die Baustelle ist der Glasfaserausbau für Merching

Den Merchingerinnen und Merchingern steht die letzte große Baustelle an der Ortsdurchfahrt noch deutlich vor Augen. Schließlich wurde die Hauptstraße erst vor 13 Jahren von Grund auf saniert. Anlass für die aktuelle Baustelle sind auch nicht Verschleiß oder Straßenschäden. Vielmehr hat es diesmal einen erfreulichen Anlass, dass aufgerissen wird, wie Bürgermeister Helmut Luichtl auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. Es werden nämlich die Glasfaserkabel verlegt, die den Merchingern einen schnellen Internetanschluss gewährleisten sollen.

Wie berichtet, beteiligt sich die Kommune an dem Pilotprojekt der Bayernwerke. Schon seit Mai 2021 sind in Merching Bauarbeiten im Gange. Und nun steht als letzter großer Abschnitt im Straßenbereich die Ortsdurchfahrt an. Für Merching bietet der Ausbau große Vorteile. Mithilfe der Glasfasertechnologie ist - je nach Vertrag - eine Datengeschwindigkeit von bis zu 1000Mbit Pro Sekunde möglich.

Nach Abschluss der Straßenarbeiten sind die Baustellenbeeinträchtigungen allerdings noch nicht ganz überstanden. Denn im Zuge des Glasfaserausbaus werden die alten Dachträger für die Stromversorgung der Haushalte und auch der Straßenbeleuchtung von den Bayernwerken kostenlos abgebaut. Wer dieses Angebot nutzt, muss stattdessen aber die Stromversorgung unterirdisch bis zum Haus verlegen lassen.