Parkour lernen: Merching bietet einen Workshop für Jugendliche an

Plus Nach den Einschränkungen der Pandemie wieder ein Highlight: Merching plant einen Parkour-Workshop für Jugendliche. Wie die Sportart hilft, Stärken zu erkennen.

Über Mauern und Geländer springen, scheinbar mühelos hohe Wände erklimmen, solche Szenen kennen viele Jugendliche aus Actionfilmen. Nun haben sie Gelegenheit, diese "Parkour" genannte Trendsportart selbst einmal auszuprobieren. Gelegenheit dazu gibt ihnen der Familienstützpunkt Süd im Rahmen eines dreistündigen Workshops. Was es mit der Sportart auf sich hat - und wie der Workshop in Merching ablaufen wird.