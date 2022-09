Pfarrbühne Merching bereitet sich auf Aufführungen vor

Das Jubiläum der Merchinger Pfarrbühne musste wegen des Lockdowns entfallen. Jetzt wird es mit einem großen Fest mit Musik und Sketchen nachgeholt.

Im Merchinger Pfarrgarten herrscht reges Treiben. Regisseurin Claudia Falk erteilt bei der ersten gemeinsamen Theaterprobe Anweisungen an die Schauspielerinnen und Schauspieler. In einer anderen Ecke probt die Gesangsgruppe um Gitarrenspielerin Cilli Stadtherr einige Lieder. Techniker Rainer Koch probiert die Nebelmaschine aus. Am 3. September möchte die Merchinger Pfarrbühne mit einem „Theatergarten“ im Vorgarten des Pfarrsaales gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern ihr Comeback feiern.

Lange Theaterpause der Merchinger hat ein Ende

Es gibt mehrere warme und kalte Gerichte, für Kaffee und Kuchen und verschiedene Getränke sorgt die Pfarrbühne. Sie wird auch einige Lieder und lustige Sketche zum Besten geben, für die sie gerade probt. Claudia Falk ist froh, dass die lange Theaterpause von zweieinhalb Jahren ein Ende hat. Im Jahr 2010 nahm sie die Aufforderung des damaligen Pfarrers Graf an und plante gemeinsam mit Karin Meier die Gründung einer Theatergruppe in Merching. „Wir machten einen Aufruf über die Zeitung und hatten schnell viele Interessierte, die sich der neuen Pfarrbühne anschließen wollten. Die meisten hatten vorher noch nie gespielt. Inzwischen besteht unsere Truppe aus 30 bis 40 Personen im Alter von 16 bis 73 Jahren“, erzählt die engagierte Regisseurin voller Begeisterung.

Merchinger Pfarrbühne bereitet sich auf Aufführungen vor. Foto: Heike Scherer

Manche waren nur ein bis drei Jahre dabei, andere die gesamten zwölf Jahre. Einige gönnten sich auch einmal ein Jahr Pause und waren dann wieder dabei. „Wir freuen uns über jeden, der gerne bei uns mitmachen möchte“, betont Claudia Falk. In Kürze fängt Karin Spicker als neue Souffleuse an, verrät sie. Außer den Schauspielern braucht die Merchinger Pfarrbühne auch Personen für die Technik und die Küche. Bei jeder Aufführung in der Mehrzweckhalle werden Obazda, Wurstsalat, Leberkäse und verschiedene Getränke angeboten. Die Speisen bezieht die Bühne von regionalen Anbietern aus Merching und Steinach.

Die Merchinger Pfarrbühne arbeitet an Sketchen

Für den Neustart nach der Coronapause, den „Theatergarten“, schrieb Claudia Falk fünf eigene Sketche, drei bestehende änderte sie ab. Manche fielen ihr während der Nacht ein, andere beim Bügeln. Es geht darin um aktuelle Themen aus ganz Deutschland und natürlich aus dem Dorfleben, manche sind mit Musik und sogar mit Reimen. Die passenden Lieder für die Sketche fielen ihr während des Tages ein, ab und zu musste sie auch im Internet recherchieren. „Rainer Koch ist in unserem Team sehr wichtig, weil er mit seinen Effekten für ein gutes Gelingen sorgt“, sagt sie.

Der Elektrotechniker ist schon von Anfang an dabei und sorgt für Nebel, Lichteffekte, Schnee, Regen oder lässt Schranktüren aufgehen oder zufallen. Eine besondere Herausforderung war ein Zauberspiegel. „Ich sehe mir das Stück an und überlege mir die Effekte, die ich dann mit der Regie abspreche“, erzählt er. Neun Stücke standen bereits auf dem Programm, die zweimal im Monat März in der Mehrzweckhalle aufgeführt wurden. Alle Mitglieder lasen sich drei Stücke durch, sagten bei einem Treffen ihre Meinung und jeweils ein anderer durfte die Entscheidung treffen.

Das erste Stück im Jahr 2011 war „Handylust/Handyfrust“ von Wolfgang Bräutigam, der auch 2017 wieder mit „Der entführte Selbstmordeinbruch“ ausgewählt wurde. Drei Stücke stammten aus der Feder von Ralph Wallner und hießen „Stadlg’heimnis“, „Malefiz Donnerblitz“ und „Deifi Sparifankerl“. Das letzte Stück war „Endlich san d’Weiber furt“ von Marianne Santl im Jahr 2019. Das für das Jubiläum im März 2020 geplante humorvolle Stück „Saunaparadies“, in der es um Erlebnisse in einer Sauna auf dem Dorf geht, spielt die Truppe jetzt im März 2023. Es sind diesmal aus Sicherheitsgründen wegen eventueller Coronamaßnahmen sogar drei Aufführungen vorgesehen.

Info: Der „Theatergarten“ mit Essen, Trinken, Musik und Sketchen findet am 3. September von 17.30 Uhr bis 22 Uhr bei freiem Eintritt im Pfarrgarten statt. Bei schlechtem Wetter ist er im Saal mit einem Vorzelt. Besucher aus dem gesamten Landkreis Aichach-Friedberg sind dazu herzlich willkommen.