Pläne für die Merchinger Freizeitanlage gehen in die nächste Runde

Nächstes Jahr könnten die Dirt-Bike-Bahn sowie Sport- und Spielanlagen in Merching umgesetzt werden.

Einige Bebauungspläne und – Veränderungen wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung besprochen. Unterstützung bekam der Merchinger Rat dabei von Jürgen Grahammer, vom Kissinger Ingenieurbüro Arnold Consult.

In die nächste Runde ging die Planung für die Freizeitanlage am Bauhof. Nun werden im nächsten Schritt die Anregungen und Hinweise der öffentlichen Träger und Behörden, sowie der Öffentlichkeit entgegengenommen, die in einem weiteren Schritt zum Abwägungsbeschluss führen. Der Ausbau der Freizeitanlage mit Dirt-Bike-Bahn, nicht überdachten Sport- und Spielanlagen, sowie unter anderem einem Gebäude mit Sozial- und Nebenräumen, zu dem auch Sanitätsbereiche und Nebenanlagen gehören sollen, wird damit frühestens im Jahre 2023 umgesetzt werden können, erläuterte Geschäftsführer Rainer Fieber.

Bebauung im Gewerbegebiet wird nicht erhöht

Die aktuellen Entwicklungen machen eine Änderung des Bebauungsplanes an der B2 nötig. Mit neun zu einer Gegenstimme wurde die Einleitung des Änderungsverfahrens für den Bebauungsplan des Gewerbegebietes Betzenlohe an der B2 festgelegt. Grund war der steigende Flächenbedarf für die bereits ansässigen Betriebe. Mit dieser Änderung ist es nun möglich, dass für diese Gewerbebetriebe etwa neue Lager- und Stellplatzmöglichkeiten geschaffen werden. Ausdrücklich nicht ändert sich aber dabei das Maß der Bebauung.

Weitere Themen der Gemeinderatssitzung waren:

An der Grund - und Mittelschule Merching wird der routinemäßige Austausch der Brandmelder fällig, der alle 8 Jahre von einigen integrierten Leitstellen gefordert wird. Der Rat stimmte für einen Austausch der Rauchmelder, die je 69 Euro ausmachen. Außerdem soll ein neuer Wartungsvertrag die Merchinger Schule inklusive Mehrzweckhalle mit einer Laufzeit von 10 Jahren geschlossen werden. Gleichzeitig soll der zyklische Austausch der automatischen Rauchmelder in den Wartungsvertrag mit aufgenommen werden, der 0,75 Euro netto je Melder und Monat ausmacht.

In Grund- und Mittelschule, Mehrzweckhalle, in der Kirchstraße 7 und 9 sowie im Feuerwehrhaus Merching wird künftig auf Nahwärme umgestellt. Sieben Firmen wurden zur Angebotsaufgabe aufgefordert, die Firma Luichtl Wasser und Wärme hat das einzige und wirtschaftlichste Angebot, das dem zur Zeit marktüblichen Rahmen entspricht, abgegeben. Die Gemeinde entschied sich, den Auftrag in Höhe von 215.500 Euro an die örtliche Firma zu vergeben.